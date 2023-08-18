Пожар в грузовом терминале Новороссийска потушили
Открытое горение в грузовом терминале в Новороссийске было ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.
«В 10:44 ликвидация открытого горения», – сказано в сообщении ведомства (цит. по «РИА Новости»).
Эту информацию также подтвердил глава Новороссийска Андрей Кравченко. «Пожар в Восточном районе потушен! Благодаря слаженной работе ответственных служб, удалось предотвратить угрозу распространения пожара», – написал он в своем Telegram-канале.
Утром 18 августа на территории грузового терминала в Новороссийске начался пожар. Сообщение о нем поступило в диспетчерскую в 09:02. Спасатели установили, что причиной крупного пожара, площадь которого достигла 1300 кв. м, стали загоревшиеся деревянные палеты. К 10:33 горение было локализовано.
Сообщалось, что пожар начался на ул. Маркова в Новороссийске. В тушении пожара принимали участие 57 человек личного состава и 16 единиц техники от РСЧС, а также 27 человек личного состава и 10 единиц техники от МЧС.