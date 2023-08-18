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Общество

Пожар в грузовом терминале Новороссийска потушили

Ведомости

Открытое горение в грузовом терминале в Новороссийске было ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

«В 10:44 ликвидация открытого горения», – сказано в сообщении ведомства (цит. по «РИА Новости»).  

Эту информацию также подтвердил глава Новороссийска Андрей Кравченко. «Пожар в Восточном районе потушен! Благодаря слаженной работе ответственных служб, удалось предотвратить угрозу распространения пожара», – написал он в своем Telegram-канале.

Утром 18 августа на территории грузового терминала в Новороссийске начался пожар. Сообщение о нем поступило в диспетчерскую в 09:02. Спасатели установили, что причиной крупного пожара, площадь которого достигла 1300 кв. м, стали загоревшиеся деревянные палеты. К 10:33 горение было локализовано.

Сообщалось, что пожар начался на ул. Маркова в Новороссийске. В тушении пожара принимали участие 57 человек личного состава и 16 единиц техники от РСЧС, а также 27 человек личного состава и 10 единиц техники от МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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