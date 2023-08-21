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Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Одинцовском районе

Ведомости

Рано утром 21 августа в небе в Одинцовском районе Московской области был обнаружен киевский беспилотник, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

«21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», – сказано в сообщении. 

Беспилотник потерял управление и упал в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района. 

После этого «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Внуково» сообщили, что «по независящим от аэропорта причинам во “Внуково” были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов». Там отметили, что начиная с 06:25 мск часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы. 

По данным онлайн-табло аэропорта «Внуково», на прилет задерживаются шесть рейсов, в том числе по одному были перенаправлены в аэропорт «Домодедово» и «Жуковский», еще три – в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Еще один рейс, которые летит из Тюмени, должен совершить посадку по расписанию в аэропорту «Домодедово». На вылет задержаны семь рейсов.

В ночь на 20 августа Минобороны и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили о сбитом дроне в Подмосковье. По данным военных, cистема противовоздушной обороны обнаружила летевший над Ступинским районом в направлении Москвы беспилотник. Пострадавших нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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