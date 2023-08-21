Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Одинцовском районе

По данным онлайн-табло аэропорта «Внуково», на прилет задерживаются шесть рейсов, в том числе по одному были перенаправлены в аэропорт «Домодедово» и «Жуковский», еще три – в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Еще один рейс, которые летит из Тюмени, должен совершить посадку по расписанию в аэропорту «Домодедово». На вылет задержаны семь рейсов.