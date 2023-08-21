Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Одинцовском районе
Рано утром 21 августа в небе в Одинцовском районе Московской области был обнаружен киевский беспилотник, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», – сказано в сообщении.
Беспилотник потерял управление и упал в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района.
После этого «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Внуково» сообщили, что «по независящим от аэропорта причинам во “Внуково” были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов». Там отметили, что начиная с 06:25 мск часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы.
По данным онлайн-табло аэропорта «Внуково», на прилет задерживаются шесть рейсов, в том числе по одному были перенаправлены в аэропорт «Домодедово» и «Жуковский», еще три – в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Еще один рейс, которые летит из Тюмени, должен совершить посадку по расписанию в аэропорту «Домодедово». На вылет задержаны семь рейсов.
В ночь на 20 августа Минобороны и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили о сбитом дроне в Подмосковье. По данным военных, cистема противовоздушной обороны обнаружила летевший над Ступинским районом в направлении Москвы беспилотник. Пострадавших нет.