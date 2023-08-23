Генконсул сообщил о возвращении только половины уехавших в Алма-Ату россиян

Бобров назвал ситуацию с обращениями россиян в консульство «острой». Он отметил, что большинство релокантов приехали в Казахстан с внутренними паспортами и теперь подают документы в местные миграционные органы для получения разрешений на временное проживание или вида на жительство. Среди переехавших россиян наиболее востребованными услугами консульства являются получение справок об отсутствии судимости, а также оформление паспортов для выезда за границу.