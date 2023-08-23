Генконсул сообщил о возвращении только половины уехавших в Алма-Ату россиян
В 2022 г. в Алма-Ату прибыло более 100 000 россиян, половина из которых остались в городе. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров.
«По нашим оценкам, из всех прибывших в 2022 г. в Алма-Ату более 100 000 россиян почти половина осознанно вернулись на родину. Часть переселились в другие страны. Осело около 50 000 – 55 000 человек», – уточнил генконсул.
Бобров назвал ситуацию с обращениями россиян в консульство «острой». Он отметил, что большинство релокантов приехали в Казахстан с внутренними паспортами и теперь подают документы в местные миграционные органы для получения разрешений на временное проживание или вида на жительство. Среди переехавших россиян наиболее востребованными услугами консульства являются получение справок об отсутствии судимости, а также оформление паспортов для выезда за границу.
В ноябре 2022 г. министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что свыше 400 000 россиян въехали в республику после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября. Осенью в стране, по ее словам, оставалось около 100 000 человек.