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Общество

Генконсул сообщил о возвращении только половины уехавших в Алма-Ату россиян

Ведомости

В 2022 г. в Алма-Ату прибыло более 100 000 россиян, половина из которых остались в городе. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров.

«По нашим оценкам, из всех прибывших в 2022 г. в Алма-Ату более 100 000 россиян почти половина осознанно вернулись на родину. Часть переселились в другие страны. Осело около 50 000 – 55 000 человек», – уточнил генконсул.

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Бобров назвал ситуацию с обращениями россиян в консульство «острой». Он отметил, что большинство релокантов приехали в Казахстан с внутренними паспортами и теперь подают документы в местные миграционные органы для получения разрешений на временное проживание или вида на жительство. Среди переехавших россиян наиболее востребованными услугами консульства являются получение справок об отсутствии судимости, а также оформление паспортов для выезда за границу.

В ноябре 2022 г. министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что свыше 400 000 россиян въехали в республику после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября. Осенью в стране, по ее словам, оставалось около 100 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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