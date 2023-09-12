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Бабченко сообщил о возбуждении против него уголовного дела на Украине

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила в отношении журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов, иноагент) уголовное дело. Об этом сообщил журналист на странице в X (бывший Twitter).

«СБУ завело на меня дело. Уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Наказ – пересечению кордона не препятствовать. После пересечения – задержать и направить в Лукьяновское СИЗО [в Киеве]», – написал он.

По какой статье возбуждено дело, неизвестно. Как предположил Бабченко, возбуждение дела может быть связано с критикой президента Украины Владимира Зеленского. 

Бабченко – бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты». В 2017 г. переехал на Украину, работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу.

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В 2018 г. национальная полиция Украины сообщала о его убийстве в Киеве. Бабченко якобы был застрелен на лестничной клетке своего дома. Однако уже на следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ. Убийство инсценировали для предотвращения покушения на журналиста, поясняли в украинском ведомстве. Уже в следующем, 2019 г. журналист покинул Украину из-за, как утверждал сам Бабченко, политических убеждений.

Росфинмониторинг внес Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов 9 июля 2020 г. Минюст включил журналиста в список иностранных агентов 7 апреля 2023 г. По данным ведомства, Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Кроме того, в январе МВД России объявило Бабченко в розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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