Бабченко сообщил о возбуждении против него уголовного дела на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила в отношении журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов, иноагент) уголовное дело. Об этом сообщил журналист на странице в X (бывший Twitter).
«СБУ завело на меня дело. Уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Наказ – пересечению кордона не препятствовать. После пересечения – задержать и направить в Лукьяновское СИЗО [в Киеве]», – написал он.
По какой статье возбуждено дело, неизвестно. Как предположил Бабченко, возбуждение дела может быть связано с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Бабченко – бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты». В 2017 г. переехал на Украину, работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу.
В 2018 г. национальная полиция Украины сообщала о его убийстве в Киеве. Бабченко якобы был застрелен на лестничной клетке своего дома. Однако уже на следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ. Убийство инсценировали для предотвращения покушения на журналиста, поясняли в украинском ведомстве. Уже в следующем, 2019 г. журналист покинул Украину из-за, как утверждал сам Бабченко, политических убеждений.
Росфинмониторинг внес Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов 9 июля 2020 г. Минюст включил журналиста в список иностранных агентов 7 апреля 2023 г. По данным ведомства, Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Кроме того, в январе МВД России объявило Бабченко в розыск.