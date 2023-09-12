Бабченко сообщил о возбуждении против него уголовного дела на Украине

В 2018 г. национальная полиция Украины сообщала о его убийстве в Киеве. Бабченко якобы был застрелен на лестничной клетке своего дома. Однако уже на следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ. Убийство инсценировали для предотвращения покушения на журналиста, поясняли в украинском ведомстве. Уже в следующем, 2019 г. журналист покинул Украину из-за, как утверждал сам Бабченко, политических убеждений.