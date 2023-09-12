СБУ опровергла слова Бабченко о возбуждении против него уголовного дела

Сам журналист заявлял на своей странице в X (бывший Twitter), что попал под уголовное преследование, и ориентировку на него якобы внесли в базу пограничников. По словам Бабченко, в ориентировке приказали не препятствовать ему в случае попытке пересечения границы, а после пересечения – задержать и отправить в СИЗО. Публицист предположил, что возбуждение уголовного дела в его отношении может быть связано с критикой президента Украины Владимира Зеленского.