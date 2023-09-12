СБУ опровергла слова Бабченко о возбуждении против него уголовного дела
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов, иноагент). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«В Службе безопасности Украины удивились заявлению Бабченко <...> и сказали, что [уголовное] дело против него не открывали», – говорится в Telegram-канале издания.
Сам журналист заявлял на своей странице в X (бывший Twitter), что попал под уголовное преследование, и ориентировку на него якобы внесли в базу пограничников. По словам Бабченко, в ориентировке приказали не препятствовать ему в случае попытке пересечения границы, а после пересечения – задержать и отправить в СИЗО. Публицист предположил, что возбуждение уголовного дела в его отношении может быть связано с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Журналист был военным корреспондентом «Московского комсомольца» и «Новой газеты», но в 2017 г. он переехал в Киев и вел авторскую программу на телеканале ATR.
В 2018 г. в столице Украины инсценировали его убийство. Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке в его доме, хотя уже на следующий день журналиста видели на пресс-конференции СБУ. В ведомстве пояснили, что таким образом телеведущего хотели защитить от возможного покушения.
В 2019 г. Бабченко покинул Украину. Он объяснил, что принял такое решение из-за политических убеждений.
Росфинмониторинг внес Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов 9 июля 2020 г. Минюст включил журналиста в список иностранных агентов 7 апреля 2023 г. По данным ведомства, Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Кроме того, в январе МВД России объявило Бабченко в розыск.