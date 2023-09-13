Верховный суд разрешил возвращать деньги за онлайн-курсы

Верховный суд не согласился с решениями нижестоящих инстанций. Суд подчеркнул, что, поскольку курсы приобретались не в коммерческих, а в личных целях, то на Вилюгу распространяются положения Закона о защите прав потребителей. В нем закреплено право потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов.