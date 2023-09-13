Верховный суд разрешил возвращать деньги за онлайн-курсы
Верховный суд встал на сторону покупателя в споре о возврате денег за онлайн-курсы, которые он не стал проходить, следует из определения коллегии ВС по гражданским делам.
В материалах говорится, что истец Александр Вилюга в 2021 г. заключил договор с АНО «Центр развития предпринимательства» на годовую образовательную программу стоимостью 250 000 руб., которые оплатил кредитными средствами. Как уточняет Legal.Report, речь идет о годовом онлайн-курсе. После прохождения блоков «Скорость» и «Наставничество» для личных нужд он уведомил компанию о прекращении обучения и потребовал возврата средств за непройденный материал.
Компания отказался возвращать сумму в таком объеме, поскольку в договоре публичной оферты говорилось, что при отказе заказчика от оказания услуг в период со 121 дня и до истечения 150 дня обучения возврату подлежит 8% от уплаченной суммы. Позднее Вилюга подал потребительский иск, в котором попросил взыскать с ЦРП 150 000 руб., уплаченных за образовательные услуги, и неустойку в 67 000 руб.
Суд первой инстанции встал на сторону компании, взыскав в пользу истца 20 000 руб., а суд апелляционной инстанции присудил также 10 000 руб. потребительского штрафа.
Верховный суд не согласился с решениями нижестоящих инстанций. Суд подчеркнул, что, поскольку курсы приобретались не в коммерческих, а в личных целях, то на Вилюгу распространяются положения Закона о защите прав потребителей. В нем закреплено право потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов.
«Таким образом, отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе её оказания», – подчеркивается в определении коллегии ВС.
При отказе от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик должен возместить исполнителю его фактические расходы, которые тот понес к тому моменту в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался, добавили в ВС.
Верховный суд посчитал в результате, что заключенный договор нарушил права потребителя, поэтому дело было отправлено на пересмотр.