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Британский футболист Чарльтон скончался на 87-м году жизни

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Известный британский футболист Бобби Чарльтон скончался на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

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«Сэр Бобби был героем для миллионов, не только в Манчестере и Великобритании, но и везде во всем мире, где играют в футбол. Его любили не только за его спортивную порядочность и приверженность высоким моральным принципам, но и за его высокий профессионализм в качестве футболиста. Сэр Бобби на всегда запомниться как один из мастодонтов игры», – говорится в заявлении команды.

Соболезнования в связи с кончиной игрока также выразила Английская премьер-лига (АПЛ).

Чарльтон большую часть футбольной карьеры играл за «Манчестер Юнайтед» – 1956 по 1973 гг., является воспитанником академии клуба. В составе сборной Англии о стал чемпионом мира в 1966 г. Спортивную карьеру завершил в 1980 г., после чего долго работал в должности директора «Манчестер Юнайтед».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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