Британский футболист Чарльтон скончался на 87-м году жизни
Известный британский футболист Бобби Чарльтон скончался на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
«Сэр Бобби был героем для миллионов, не только в Манчестере и Великобритании, но и везде во всем мире, где играют в футбол. Его любили не только за его спортивную порядочность и приверженность высоким моральным принципам, но и за его высокий профессионализм в качестве футболиста. Сэр Бобби на всегда запомниться как один из мастодонтов игры», – говорится в заявлении команды.
Соболезнования в связи с кончиной игрока также выразила Английская премьер-лига (АПЛ).
Чарльтон большую часть футбольной карьеры играл за «Манчестер Юнайтед» – 1956 по 1973 гг., является воспитанником академии клуба. В составе сборной Англии о стал чемпионом мира в 1966 г. Спортивную карьеру завершил в 1980 г., после чего долго работал в должности директора «Манчестер Юнайтед».