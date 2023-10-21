Британский футболист Чарльтон скончался на 87-м году жизни

«Сэр Бобби был героем для миллионов, не только в Манчестере и Великобритании, но и везде во всем мире, где играют в футбол. Его любили не только за его спортивную порядочность и приверженность высоким моральным принципам, но и за его высокий профессионализм в качестве футболиста. Сэр Бобби на всегда запомниться как один из мастодонтов игры», – говорится в заявлении команды.