Под Рязанью в результате «вмешательства» сошли с рельсов 19 вагонов поезда

Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали троих человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а в середине мая на полуострове с рельсов сошли вагоны с зерном. В конце июня на перегоне Ростокино – Владыкино (МЦК) в Москве неизвестные подожгли железнодорожное оборудование.