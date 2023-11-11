Под Рязанью в результате «вмешательства» сошли с рельсов 19 вагонов поезда
В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, инцидент произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу транспорта и не повлияет на движение пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Сход вагонов произошел в 07:12 на перегоне Рыбное – Блок пост.
«По предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда», – сообщили в МЖД.
Помощник машиниста получил незначительные травмы, ему вызвали бригаду медиков, добавили в пресс-службе. На место происшествия для ликвидации последствий аварии со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань были отправлены восстановительные поезда.
В РЖД в связи с инцидентом создали штаб для координации действий по ликвидации последствий схода, говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что угрозы экологии в результате случившегося нет.
Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали троих человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а в середине мая на полуострове с рельсов сошли вагоны с зерном. В конце июня на перегоне Ростокино – Владыкино (МЦК) в Москве неизвестные подожгли железнодорожное оборудование.