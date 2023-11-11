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Общество

Под Рязанью в результате «вмешательства» сошли с рельсов 19 вагонов поезда

Ведомости

В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, инцидент произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу транспорта и не повлияет на движение пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Сход вагонов произошел в 07:12 на перегоне Рыбное – Блок пост.

«По предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда», – сообщили в МЖД.

Помощник машиниста получил незначительные травмы, ему вызвали бригаду медиков, добавили в пресс-службе. На место происшествия для ликвидации последствий аварии со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань были отправлены восстановительные поезда.

В Челябинской области задержали пытавшихся устроить диверсию на железной дороге

В РЖД в связи с инцидентом создали штаб для координации действий по ликвидации последствий схода, говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что угрозы экологии в результате случившегося нет.

Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали троих человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а в середине мая на полуострове с рельсов сошли вагоны с зерном. В конце июня на перегоне Ростокино – Владыкино (МЦК) в Москве неизвестные подожгли железнодорожное оборудование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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