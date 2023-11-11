Кравцов представил Кадырову учебник истории с доработками в главе о репрессиях
Министр просвещения России Сергей Кравцов представил главе Чечни Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов, в котором доработали главу о депортации некоторых народов Советского Союза. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.
«В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала!» – написал он.
Кравцов показал Кадырову доработанный учебник в ходе своего рабочего визита в Чечню. Глава республики поблагодарил министра за внимание к региону и поддержку в решении «имеющихся вопросов». Кравцов, как рассказал Кадыров, уделил внимание проводимой в республике «работе в направлении патриотического воспитания подрастающего поколения». По словам главы региона, со следующего года в российских школах появится новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины».
«Здесь, как отметил Сергей Сергеевич, опыт нашего региона будет важен и использован на федеральном уровне», – отметил Кадыров.
Новый учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов, сообщил в конце сентября председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Тогда он отметил, что автор Владимир Мединский заявил о готовности «привести в порядок» одну из глав. Недовольство вызвал 31 параграф пособия, где «наряду с бандеровцами, власовцами и прочими» перечисляются репрессированные народы, перед которыми «официально извинились и подписали законы о полной реабилитации», говорилось в заявлении Российского конгресса народов Кавказа. Даудов также рассказал, что Кадыров в связи с критикой учебника поручил ему «разобраться» в этом вопросе.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в конце сентября сообщил, что главу учебника изменят и доработают. По его словам, он обсудил с Кравцовым справедливое изложение в учебнике исторического факта о депортации ряда народов СССР, в числе которых были и народы республики. Темрезов рассказал, что над этой темой работает рабочая группа, в нее вошли главы субъектов, чьи народы были репрессированы, и руководство Минпросвещения России.⠀
В октябре один из авторов учебника, ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что репрессиям в учебнике будет посвящен один абзац, в него внесут правки.