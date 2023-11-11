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Кравцов представил Кадырову учебник истории с доработками в главе о репрессиях

Ведомости

Министр просвещения России Сергей Кравцов представил главе Чечни Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов, в котором доработали главу о депортации некоторых народов Советского Союза. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

«В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала!» – написал он.

Кравцов показал Кадырову доработанный учебник в ходе своего рабочего визита в Чечню. Глава республики поблагодарил министра за внимание к региону и поддержку в решении «имеющихся вопросов». Кравцов, как рассказал Кадыров, уделил внимание проводимой в республике «работе в направлении патриотического воспитания подрастающего поколения». По словам главы региона, со следующего года в российских школах появится новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

«Здесь, как отметил Сергей Сергеевич, опыт нашего региона будет важен и использован на федеральном уровне», – отметил Кадыров.

В новый учебник истории внесут правки в раздел о репрессиях

Новый учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов, сообщил в конце сентября председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Тогда он отметил, что автор Владимир Мединский заявил о готовности «привести в порядок» одну из глав. Недовольство вызвал 31 параграф пособия, где «наряду с бандеровцами, власовцами и прочими» перечисляются репрессированные народы, перед которыми «официально извинились и подписали законы о полной реабилитации», говорилось в заявлении Российского конгресса народов Кавказа. Даудов также рассказал, что Кадыров в связи с критикой учебника поручил ему «разобраться» в этом вопросе.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в конце сентября сообщил, что главу учебника изменят и доработают. По его словам, он обсудил с Кравцовым справедливое изложение в учебнике исторического факта о депортации ряда народов СССР, в числе которых были и народы республики. Темрезов рассказал, что над этой темой работает рабочая группа, в нее вошли главы субъектов, чьи народы были репрессированы, и руководство Минпросвещения России.⠀

В октябре один из авторов учебника, ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что репрессиям в учебнике будет посвящен один абзац, в него внесут правки.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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