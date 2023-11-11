Кравцов представил Кадырову учебник истории с доработками в главе о репрессиях

Новый учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов, сообщил в конце сентября председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Тогда он отметил, что автор Владимир Мединский заявил о готовности «привести в порядок» одну из глав. Недовольство вызвал 31 параграф пособия, где «наряду с бандеровцами, власовцами и прочими» перечисляются репрессированные народы, перед которыми «официально извинились и подписали законы о полной реабилитации», говорилось в заявлении Российского конгресса народов Кавказа. Даудов также рассказал, что Кадыров в связи с критикой учебника поручил ему «разобраться» в этом вопросе.