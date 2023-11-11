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Власти Сан-Франциско вывезли бездомных и наркозависимых перед визитом Си Цзиньпина

Ведомости

Бездомные, наркозависимые жители и торговцы наркотиками, которые в течение многих лет наводняли центр Сан-Франциско, «чудесно испарились» в преддверии крупного международного саммита, который должен состояться в американском городе в ноябре, пишет The New York Post.

Источники газеты рассказали, что бездомных и наркоманов вывезли в другие части города в рамках подготовки к проведению форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 12 по 17 ноября.

При этом жители и владельцы торговых точек пожаловались на то, что решение местных властей «скрыть» бездомных и наркоманов является лишь временной «заплаткой», а не выходом из сложившейся ситуации. В обычные дни, продолжает издание, в центре города можно увидеть множество палаток бездомных, расположенных на тротуарах, а также лежащих на полу жителей, которые находятся без сознания после употребления наркотиков.

«Они начали расчищать палатки в начале недели, присутствие полиции явно усилено», – сказал один из жителей центра Сан-Франциско.

«Они убрали палатки, которые были рядом с Moscone Center на ул. Ховарда, это говорит о том, что город всегда мог позволить себе сделать это, однако они предпринимали лишь минимальные усилия. Когда [форум] АТЭС завершится, присутствие полиции будет сокращено, палатки вернутся», – добавил он.

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В рамках форума АТЭС состоятся в том числе переговоры президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать порядка 20 000 человек.

Саммит АТЭС пройдет в этом году с 12 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др. На саммите также будет представлена Россия. В Кремле говорили, что своевременно сообщат, кто поедет на мероприятие.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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