Власти Сан-Франциско вывезли бездомных и наркозависимых перед визитом Си Цзиньпина

При этом жители и владельцы торговых точек пожаловались на то, что решение местных властей «скрыть» бездомных и наркоманов является лишь временной «заплаткой», а не выходом из сложившейся ситуации. В обычные дни, продолжает издание, в центре города можно увидеть множество палаток бездомных, расположенных на тротуарах, а также лежащих на полу жителей, которые находятся без сознания после употребления наркотиков.