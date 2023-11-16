Больше половины россиян одобрили длинные новогодние каникулы
Большинство россиян (60%) одобряют длительный отдых на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.
В то же время 15% опрошенных сочли 10-дневные новогодние каникулы слишком длинными и предложили перенести часть дней на май. Еще 17% относятся к длительности праздников равнодушно. 8% затруднились ответить на вопрос об отношении к длинным новогодним каникулам.
Superjob проводил опрос с 3 по 15 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Согласно данным Superjob, относительно 2022 г. настроение россиян изменилось незначительно: в прошлом году длинным праздникам радовались 62%. В то же время их доля снизилась на 8 п. п. с 2013 г. (тогда длинные каникулы поддерживали 70% россиян). Наименьшее одобрение большого количества выходных зимой было зафиксировано в период пандемии в 2021 г. – 49%.
Новогодние каникулы в России продлятся десять дней – с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Годом ранее у россиян было девять выходных дней – с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.