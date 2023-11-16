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Общество

Больше половины россиян одобрили длинные новогодние каникулы

Ведомости

Большинство россиян (60%) одобряют длительный отдых на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

В то же время 15% опрошенных сочли 10-дневные новогодние каникулы слишком длинными и предложили перенести часть дней на май. Еще 17% относятся к длительности праздников равнодушно. 8% затруднились ответить на вопрос об отношении к длинным новогодним каникулам.

Superjob проводил опрос с 3 по 15 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Согласно данным Superjob, относительно 2022 г. настроение россиян изменилось незначительно: в прошлом году длинным праздникам радовались 62%. В то же время их доля снизилась на 8 п. п. с 2013 г. (тогда длинные каникулы поддерживали 70% россиян). Наименьшее одобрение большого количества выходных зимой было зафиксировано в период пандемии в 2021 г. – 49%.

Новогодние каникулы в России продлятся десять дней – с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Годом ранее у россиян было девять выходных дней – с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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