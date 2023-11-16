Больше половины россиян одобрили длинные новогодние каникулы

Согласно данным Superjob, относительно 2022 г. настроение россиян изменилось незначительно: в прошлом году длинным праздникам радовались 62%. В то же время их доля снизилась на 8 п. п. с 2013 г. (тогда длинные каникулы поддерживали 70% россиян). Наименьшее одобрение большого количества выходных зимой было зафиксировано в период пандемии в 2021 г. – 49%.