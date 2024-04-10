Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 942 см
Уровень воды в Урале в Оренбурге по состоянию на 00:00 (22:00 мск) составил 942 см. Об этом сообщает администрация города.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин объехал подтопляемые территории. Запросов на эвакуацию жителей на данный момент нет.
В 22:00 (20:00 мск) уровень воды в Урале в Оренбурге повысился до отметки 931 см, что выше опасной на 1 см. Губернатор Денис Паслер призвал жителей быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов.
9 апреля уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 см. Салмин предупредил, что прозвучавшая в 19:00 (17:00 мск) сирена – знак, что паводковая ситуация в городе крайне опасна. На уровне 930 см произойдет подтопление новых территорий, и вода может прийти стремительно.
7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, 10 апреля ожидается пик уровня воды.