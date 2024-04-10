Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 942 см

В 22:00 (20:00 мск) уровень воды в Урале в Оренбурге повысился до отметки 931 см, что выше опасной на 1 см. Губернатор Денис Паслер призвал жителей быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов.