Уровень воды на реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку в 930 см

8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению главы государства создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен глава МЧС Александр Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. 9 апреля президент России Владимир Путин получил доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. Куренков представил отдельный доклад. Он с воздуха осмотрел подтопленные территории Оренбургской области, провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.