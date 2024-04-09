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Уровень воды на реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку в 930 см

Ведомости

Уровень воды на реке Урал у поста Оренбург в 22:00 (20:00 мск) повысился до отметки 931 см, что выше опасной на 1 см. Об этом сообщила администрация города со ссылкой на оренбургский ЦГМС.

«Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», – написал в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

МВД России призвало жителей Оренбургской области сообщать в полицию о фактах мародерства на подтопленных территориях. На данный момент зафиксирован один такой случай: 5 апреля в Оренбурге полицейские задержали 39-летнего мужчину, который перевозил на тележке стройматериалы в СНТ «Дубовый плес». Возбуждено уголовное дело.

9 апреля уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 см. Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что прозвучавшая в 19:00 (17:00 мск) сирена – знак, что паводковая ситуация в городе крайне опасна. На уровне 930 см произойдет подтопление новых территорий, и вода может прийти стремительно.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, 10 апреля ожидается пик уровня воды.

8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению главы государства создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен  глава МЧС Александр Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. 9 апреля президент России Владимир Путин получил доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. Куренков представил отдельный доклад. Он с воздуха осмотрел подтопленные территории Оренбургской области, провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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