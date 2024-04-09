Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся до 914 см

Отдельный доклад также представил глава МЧС Александр Куренков, который ранее посетил Оренбургскую область. Там он с воздуха осмотрел подтопленные территории, провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения. После этого Куренков вылетел в Курганскую область. В МЧС ранее сообщили, что министр также побывает в Тюменской области.