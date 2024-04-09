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Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся до 914 см

Ведомости

Уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 см, ситуация очень серьезная, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

Глава региона предупредил, что прозвучавшая в городе в 19:00 (17:00 мск) сирена – знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. На уровне 930 см произойдет подтопление новых территорий, и вода может прийти стремительно.

Салмин попросил жителей ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, а также жильцов садовых некоммерческих товариществ (СНТ) за микрорайоном Заречный не терять время и вывезти детей, пожилых, инвалидов и животных до прихода воды. Необходимо собрать документы, ценные вещи и увезти из зоны подтопления автомобили, уточнил мэр.

«Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация», – подчеркнул Салмин.

9 апреля президент России Владимир Путин получил доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками.

Отдельный доклад также представил глава МЧС Александр Куренков, который ранее посетил Оренбургскую область. Там он с воздуха осмотрел подтопленные территории, провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения. После этого Куренков вылетел в Курганскую область. В МЧС ранее сообщили, что министр также побывает в Тюменской области.

8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению главы государства создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, 10 апреля ожидается пик уровня воды.

На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил днем 9 апреля, что уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 343 см – рост на 38 см за сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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