Комиссия ФСИН проверит сведения о нарушениях в «Черном дельфине»
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию центрального аппарата для проверки сведений о возможных нарушениях прав заключенных исправительной колонии (ИК) для пожизненно осужденных № 6 Оренбургской области, также известной как «Черный дельфин». Несколько дней назад о жалобах арестантов на действия сотрудников учреждения сообщила журналистка и правозащитница Ева Меркачева.
«Направили туда комиссию из центрального аппарата [ФСИН], для того чтобы на месте объективно посмотреть, убедиться – так это или нет», – ответил директор ФСИН России Аркадий Гостев на соответствующий вопрос журналистов (цитата ТАСС). Он также пообещал сообщить о результатах проверки.
О том, что заключенные в ИК № 6 города Соль-Илецк Оренбургской области жалуются на избиения и пытки, Меркачева сообщила 20 апреля в своей статье на сайте издания «Московский комсомолец».
В статье Меркачева отмечала, что официально ни один из арестантов не подавал жалоб на действия сотрудников «Черного дельфина».
Меркачева тогда направила обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
Москалькова 22 апреля сообщила, что взяла ситуацию «на особый контроль» и также обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в колонии.