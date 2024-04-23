/ Общество

Комиссия ФСИН проверит сведения о нарушениях в «Черном дельфине»

Ведомости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию центрального аппарата для проверки сведений о возможных нарушениях прав заключенных исправительной колонии (ИК) для пожизненно осужденных № 6 Оренбургской области, также известной как «Черный дельфин». Несколько дней назад о жалобах арестантов на действия сотрудников учреждения сообщила журналистка и правозащитница Ева Меркачева.

«Направили туда комиссию из центрального аппарата [ФСИН], для того чтобы на месте объективно посмотреть, убедиться – так это или нет», – ответил директор ФСИН России Аркадий Гостев на соответствующий вопрос журналистов (цитата ТАСС). Он также пообещал сообщить о результатах проверки.

О том, что заключенные в ИК № 6 города Соль-Илецк Оренбургской области жалуются на избиения и пытки, Меркачева сообщила 20 апреля в своей статье на сайте издания «Московский комсомолец».

В статье Меркачева отмечала, что официально ни один из арестантов не подавал жалоб на действия сотрудников «Черного дельфина».

Меркачева тогда направила обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Москалькова 22 апреля сообщила, что взяла ситуацию «на особый контроль» и также обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в колонии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных