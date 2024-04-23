Комиссия ФСИН проверит сведения о нарушениях в «Черном дельфине»

«Направили туда комиссию из центрального аппарата [ФСИН], для того чтобы на месте объективно посмотреть, убедиться – так это или нет», – ответил директор ФСИН России Аркадий Гостев на соответствующий вопрос журналистов (цитата ТАСС). Он также пообещал сообщить о результатах проверки.