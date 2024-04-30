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Кабмин утвердил перечень льготников, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому отдельные категории россиян смогут оплачивать без банковской комиссии жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а также пени за неполные и несвоевременные платежи. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Мера начнет действовать с 1 июля 2024 г. В распоряжении глава правительства утвердил перечень категорий граждан, на которых она распространяется. Это многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и члены погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Документ подготовлен для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были приняты по указанию президента РФ Владимира Путина, напомнили в правительстве. О необходимости принятия такого закона он заявил в ходе прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции в декабре 2023 года. Тогда Путин назвал неправильным, что банки взимают комиссию при оплате услуг ЖКХ. Так он ответил на вопрос жителя Новосибирской области о повышении тарифов, превышающем рост пенсий. 

7 декабря Госдума приняла закон об отмене банковской комиссии при оплате ЖКХ для пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других. Сообщалось, что после вступления закона в силу платежный агент (то есть банк или иная организация, через которую принимается оплата) не будет иметь право взимать вознаграждение за оплату ЖКХ физлицами, «которые нуждаются в социальной поддержке».

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн говорил, что комиссии за ЖКХ приносят «Почте России» до 4,5 млрд руб., средняя ставка комиссии составляет 2,8% без НДС. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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