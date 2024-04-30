Кабмин утвердил перечень льготников, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии

Документ подготовлен для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были приняты по указанию президента РФ Владимира Путина, напомнили в правительстве. О необходимости принятия такого закона он заявил в ходе прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции в декабре 2023 года. Тогда Путин назвал неправильным, что банки взимают комиссию при оплате услуг ЖКХ. Так он ответил на вопрос жителя Новосибирской области о повышении тарифов, превышающем рост пенсий.