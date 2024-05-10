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Аргентина запросила у Киева недостающие документы для выдачи россиянина Чуркина

Ведомости

Прокуратура Аргентины запросила у украинских властей дополнительные документы для рассмотрения дела об экстрадиции гражданина РФ Игоря Чуркина, которого ранее задержали по запросу Государственного бюро расследований Украины (ГБР). Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Кристиан Рубилар.

«Прокуратура представила свою часть и учла недостаток документов», – сказал он.

В поданном прокуратурой документе говорится, что Украине через дипломатические каналы необходимо передать обоснования необходимости экстрадиции, пишет агентство. По словам адвоката, непонятно, в чем обвиняют Чуркина, «кроме того, что он россиянин». Киев должен подготовить ответ в течение 30 дней, добавил он.

Чуркин был задержан в Аргентине 30 января, сейчас он находится под подпиской о невыезде. В феврале защита россиянина подала прошение о предоставлении ему политического убежища. В мае в Аргентине начался суд по вопросу об экстрадиции россиянина в республику. Чуркина подозревают по ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления, сопряженное с обвинением лица в особо тяжком преступлении). ГБР Украины обвиняет отца Чуркина и его помощника в попытке сохранить имущество своего предприятия во Львове.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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