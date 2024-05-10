Аргентина запросила у Киева недостающие документы для выдачи россиянина Чуркина

Чуркин был задержан в Аргентине 30 января, сейчас он находится под подпиской о невыезде. В феврале защита россиянина подала прошение о предоставлении ему политического убежища. В мае в Аргентине начался суд по вопросу об экстрадиции россиянина в республику. Чуркина подозревают по ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления, сопряженное с обвинением лица в особо тяжком преступлении). ГБР Украины обвиняет отца Чуркина и его помощника в попытке сохранить имущество своего предприятия во Львове.