Аргентина запросила у Киева недостающие документы для выдачи россиянина Чуркина
Прокуратура Аргентины запросила у украинских властей дополнительные документы для рассмотрения дела об экстрадиции гражданина РФ Игоря Чуркина, которого ранее задержали по запросу Государственного бюро расследований Украины (ГБР). Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Кристиан Рубилар.
«Прокуратура представила свою часть и учла недостаток документов», – сказал он.
В поданном прокуратурой документе говорится, что Украине через дипломатические каналы необходимо передать обоснования необходимости экстрадиции, пишет агентство. По словам адвоката, непонятно, в чем обвиняют Чуркина, «кроме того, что он россиянин». Киев должен подготовить ответ в течение 30 дней, добавил он.
Чуркин был задержан в Аргентине 30 января, сейчас он находится под подпиской о невыезде. В феврале защита россиянина подала прошение о предоставлении ему политического убежища. В мае в Аргентине начался суд по вопросу об экстрадиции россиянина в республику. Чуркина подозревают по ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления, сопряженное с обвинением лица в особо тяжком преступлении). ГБР Украины обвиняет отца Чуркина и его помощника в попытке сохранить имущество своего предприятия во Львове.