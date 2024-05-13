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Кабмин поддержал законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет

Ведомости

Правительство РФ с условием доработки одобрило законопроект, запрещающий розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН), в том числе энергетических, несовершеннолетним лицам. Об этом со ссылкой на копию проекта отзыва пишет «РИА Новости».

«Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – цитирует агентство отзыв кабмина.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в январе. Ее авторами является группа депутатов от всех фракций. В документе поясняется, что под БТН имеется в виду «безалкогольный напиток, содержащий тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе». Авторы предлагают запретить розничную продажу таких напитков в таре объемом более 0,5 л и лицам до 18 лет.

В пояснительной записке к проекту говорится, что сейчас законодательные ограничения на продажу БТН детям приняты в 65 субъектах РФ. Авторы предлагают распространить ограничения на федеральном уровне.

Отмечалось также, что, по информации Алюминиевой ассоциации, доля алюминиевых банок в сегменте энергетиков составляет 70%. Поэтому введение ограничения максимального объема тары для БТН не окажет значительного влияния на объемы производства алюминиевой упаковки. В случае принятия законопроект вступит в силу уже с 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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