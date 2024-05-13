Кабмин поддержал законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в январе. Ее авторами является группа депутатов от всех фракций. В документе поясняется, что под БТН имеется в виду «безалкогольный напиток, содержащий тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе». Авторы предлагают запретить розничную продажу таких напитков в таре объемом более 0,5 л и лицам до 18 лет.