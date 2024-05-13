Кабмин поддержал законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет
Правительство РФ с условием доработки одобрило законопроект, запрещающий розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН), в том числе энергетических, несовершеннолетним лицам. Об этом со ссылкой на копию проекта отзыва пишет «РИА Новости».
«Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – цитирует агентство отзыв кабмина.
Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в январе. Ее авторами является группа депутатов от всех фракций. В документе поясняется, что под БТН имеется в виду «безалкогольный напиток, содержащий тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе». Авторы предлагают запретить розничную продажу таких напитков в таре объемом более 0,5 л и лицам до 18 лет.
В пояснительной записке к проекту говорится, что сейчас законодательные ограничения на продажу БТН детям приняты в 65 субъектах РФ. Авторы предлагают распространить ограничения на федеральном уровне.
Отмечалось также, что, по информации Алюминиевой ассоциации, доля алюминиевых банок в сегменте энергетиков составляет 70%. Поэтому введение ограничения максимального объема тары для БТН не окажет значительного влияния на объемы производства алюминиевой упаковки. В случае принятия законопроект вступит в силу уже с 1 сентября.