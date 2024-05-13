Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Кабмин одобрил проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО

Ведомости

Правительство РФ поддержало законодательную инициативу, которая предусматривает увеличение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 000 руб. до 200 000 руб., если ДТП будет оформлено без полиции. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на копию проекта отзыва.

Законопроект был представлен депутатами фракции «Новые люди» на рассмотрение Госдумы в июле 2023 г. Документ предполагает, что размер страхового возмещения будет увеличен до 200 000 руб. в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции в рамках ОСАГО.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», – говорится в проекте заключения кабмина.

В отзыве правительства сказано также, что для реализации инициативы следует расширить доступ страховщиков ОСАГО к документам и информации по страховому случаю в целях предотвращения мошеннических действий.

В ноябре «Ведомости» писали, что выплаты страховщиков ОСАГО могут продолжить расти в 2024 г. – такого тренда ожидают в «Росгосстрахе», «Альфастраховании», «Зетта страховании» и «Совкомбанк страховании». Как сообщал тогда директор департамента обязательных видов «Альфастрахования» Роман Лободин, рост убыточности, скорее всего, приведет к изменениям тарифов. В компании прогнозировали рост показателя на 15% в течение этого года.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных