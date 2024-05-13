Кабмин одобрил проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО
Правительство РФ поддержало законодательную инициативу, которая предусматривает увеличение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 000 руб. до 200 000 руб., если ДТП будет оформлено без полиции. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на копию проекта отзыва.
Законопроект был представлен депутатами фракции «Новые люди» на рассмотрение Госдумы в июле 2023 г. Документ предполагает, что размер страхового возмещения будет увеличен до 200 000 руб. в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции в рамках ОСАГО.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», – говорится в проекте заключения кабмина.
В отзыве правительства сказано также, что для реализации инициативы следует расширить доступ страховщиков ОСАГО к документам и информации по страховому случаю в целях предотвращения мошеннических действий.
В ноябре «Ведомости» писали, что выплаты страховщиков ОСАГО могут продолжить расти в 2024 г. – такого тренда ожидают в «Росгосстрахе», «Альфастраховании», «Зетта страховании» и «Совкомбанк страховании». Как сообщал тогда директор департамента обязательных видов «Альфастрахования» Роман Лободин, рост убыточности, скорее всего, приведет к изменениям тарифов. В компании прогнозировали рост показателя на 15% в течение этого года.