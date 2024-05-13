Кабмин одобрил проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО

В ноябре «Ведомости» писали, что выплаты страховщиков ОСАГО могут продолжить расти в 2024 г. – такого тренда ожидают в «Росгосстрахе», «Альфастраховании», «Зетта страховании» и «Совкомбанк страховании». Как сообщал тогда директор департамента обязательных видов «Альфастрахования» Роман Лободин, рост убыточности, скорее всего, приведет к изменениям тарифов. В компании прогнозировали рост показателя на 15% в течение этого года.