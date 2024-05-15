Суд в Москве продлил арест педиатра Буяновой по делу о фейках об армии

3 февраля Тушинский суд не стал заключать под стражу Буянову, а назначил ей запрет определенных действий. Однако в конце апреля женщине ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО из-за того, что она без уведомления органов расследования сменила место жительства и выехала в другой регион, нарушив запрет определенных действий.