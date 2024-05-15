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Суд в Москве продлил арест педиатра Буяновой по делу о фейках об армии

Ведомости

Тушинский суд Москвы арестовал бывшего врача-педиатра Надежду Буянову, которая якобы на приеме посмеялась над ребенком, чей отец погиб в зоне спецоперации. В СИЗО она пробудет до 2 ноября, сообщают «РИА Новости».

Буяновой предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Женщина вину не признала.

С ходатайством о продлении ареста на полгода выступил следователь. Защита Буяновой просила назначить фигурантке запрет определенных действий, поскольку у нее имеются проблемы со здоровьем.

2 февраля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра за насмешку над ребенком, чей отец погиб в зоне спецоперации. Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что врач московской поликлиники во время приема пациентов якобы негативно отозвалась о действиях российских военнослужащих в рамках специальной военной операции.

3 февраля Тушинский суд не стал заключать под стражу Буянову, а назначил ей запрет определенных действий. Однако в конце апреля женщине ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО из-за того, что она без уведомления органов расследования сменила место жительства и выехала в другой регион, нарушив запрет определенных действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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