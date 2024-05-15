Суд в Москве продлил арест педиатра Буяновой по делу о фейках об армии
Тушинский суд Москвы арестовал бывшего врача-педиатра Надежду Буянову, которая якобы на приеме посмеялась над ребенком, чей отец погиб в зоне спецоперации. В СИЗО она пробудет до 2 ноября, сообщают «РИА Новости».
Буяновой предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Женщина вину не признала.
С ходатайством о продлении ареста на полгода выступил следователь. Защита Буяновой просила назначить фигурантке запрет определенных действий, поскольку у нее имеются проблемы со здоровьем.
2 февраля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра за насмешку над ребенком, чей отец погиб в зоне спецоперации. Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что врач московской поликлиники во время приема пациентов якобы негативно отозвалась о действиях российских военнослужащих в рамках специальной военной операции.
3 февраля Тушинский суд не стал заключать под стражу Буянову, а назначил ей запрет определенных действий. Однако в конце апреля женщине ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО из-за того, что она без уведомления органов расследования сменила место жительства и выехала в другой регион, нарушив запрет определенных действий.