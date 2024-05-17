Член СПЧ Ионов: девушка из Чечни, которая сбежала из дома, покинула Россию
Девушка из Чечни Лия Заурбекова, которая сбежала из дома, покинула Россию. Об этом сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Ионов в своем Telegram-канале.
Ионов добавил, что у него имеются данные об этом, отметив, что осталось дождаться подтверждения от нее самой.
Ионов обратил внимание, что в этой истории нужно соблюдать право на личную жизнь, которое защищено Конституцией, а также право на свободу действий. Он подчеркнул, что об угрозе жизни речь не шла и не идет.
«Важно понимать, что на сегодняшний день нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов Лии, которые преследовались бы по закону. Ее заявление принято и ему будет дан соответствующий отклик согласно букве закона», – заявил Ионов.
Telegram-канал Baza сообщил, что 16 мая московский отдел полиции окружили неизвестные, внутри якобы находилась Заурбекова, которая пыталась сбежать из дома. Девушка утверждала, что дома она испытывала психологическое и физическое насилие. Позже источник «РИА Новости» сообщил, что Заурбекова уехала из ОМВД района Нагатино-Садовники отдельно от родственников.
Депутат Госдумы Адам Делимханов взял ситуацию с Заурбековой под личный контроль. Он заявил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел девушку в заблуждение, а виновный будет наказан в соответствии с законодательством России.