Суд продлил арест четверым обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе»
Басманный суд Москвы продлил арест четверым обвиняемым в исполнении теракта в «Крокусе». Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Арест был продлен Аминчону Исломову, Диловару Исломову, Исроилу Исломову и Алишеру Касимову, все они внесены в реестр террористов и экстремистов. Они заключены под стражу до 22 августа 2024 г.
16 мая суд также принял решение о продлении ареста Назримаду Лутфуллои, Джумохону Курбонову, Якубджони Юсуфзоде и Мухаммаду Шарипзоде, а также Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни.
Подсудимые тоже пробудут под стражей до 22 августа 2024 г. Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).