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Суд продлил арест четверым обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе»

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест четверым обвиняемым в исполнении теракта в «Крокусе». Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Арест был продлен Аминчону Исломову, Диловару Исломову, Исроилу Исломову и Алишеру Касимову, все они внесены в реестр террористов и экстремистов. Они заключены под стражу до 22 августа 2024 г.

16 мая суд также принял решение о продлении ареста Назримаду Лутфуллои, Джумохону Курбонову, Якубджони Юсуфзоде и Мухаммаду Шарипзоде, а также Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни.

Подсудимые тоже пробудут под стражей до 22 августа 2024 г. Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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