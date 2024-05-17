Семь военных пострадали при взрыве в академии Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что случившееся в академии никак не связано с терроризмом и находится в зоне ответственности Минобороны. По его словам, сотрудники профильных ведомств устанавливают причины случившегося. Также губернатор призвал блогеров и журналистов не сеять панику, напомнив, что они несут ответственность за информацию, которую публикуют.