Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

День памяти и скорби отмечается ежегодно 22 июня с 1996 г. В ночь с 21 на 22 июня на Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти». Планируются и другие памятные мероприятия, среди которых «Вахта памяти. Вечный огонь» и «Свеча памяти». Свои программы мероприятий организуют на ВДНХ и в Музее Победы. Для участия в некоторых из них потребуется предварительная регистрация.