Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, сообщила пресс-служба Кремля.
«В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов», – говорится в сообщении.
Участники церемонии также почтили память защитников Отечества минутой молчания.
21 июня стало известно, что в День памяти и скорби 22 июня глава государства также примет участие в возложении цветов к памятным знакам городов-героев и знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».
День памяти и скорби отмечается ежегодно 22 июня с 1996 г. В ночь с 21 на 22 июня на Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти». Планируются и другие памятные мероприятия, среди которых «Вахта памяти. Вечный огонь» и «Свеча памяти». Свои программы мероприятий организуют на ВДНХ и в Музее Победы. Для участия в некоторых из них потребуется предварительная регистрация.