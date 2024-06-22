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Путин подписал закон о запрете на приватизацию имущества религиозного назначения

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на приватизацию имущества религиозного назначения. Это следует из портала правовой информации.

Новым правилом устанавливается прямой запрет на приватизацию религиозного имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Все сделки по отчуждению такого имущества могут быть признаны недействительными по решению суда по каждому конкретному объекту.

В ситуациях, когда бывшее религиозное здание или квартиры в нем были приватизированы и в них сейчас живут граждане, закон будет распространяться только на договоры, заключенные после вступления новых норм в силу.

Законопроект был внесен в Госдуму 30 мая 2023 г. Он был принят нижней палатой парламента 11 июня, одобрен Советом Федерации 19 июня.

Авторами законопроекта стали председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), а также депутаты Владислав Даванков («Новые люди»), Анна Кузнецова («Единая Россия»), Леонид Слуцкий (лидер ЛДПР) и Петр Толстой («Единая Россия»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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