Путин подписал закон о запрете на приватизацию имущества религиозного назначения
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на приватизацию имущества религиозного назначения. Это следует из портала правовой информации.
Новым правилом устанавливается прямой запрет на приватизацию религиозного имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Все сделки по отчуждению такого имущества могут быть признаны недействительными по решению суда по каждому конкретному объекту.
В ситуациях, когда бывшее религиозное здание или квартиры в нем были приватизированы и в них сейчас живут граждане, закон будет распространяться только на договоры, заключенные после вступления новых норм в силу.
Законопроект был внесен в Госдуму 30 мая 2023 г. Он был принят нижней палатой парламента 11 июня, одобрен Советом Федерации 19 июня.
Авторами законопроекта стали председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), а также депутаты Владислав Даванков («Новые люди»), Анна Кузнецова («Единая Россия»), Леонид Слуцкий (лидер ЛДПР) и Петр Толстой («Единая Россия»).