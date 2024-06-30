Один человек погиб во Франции при стрельбе на свадьбе
Во Франции в городе Тьонвиль в результате стрельбы по время свадьбы погиб один человек, пятеро пострадали. Об этом сообщает издание Republicain Lorrain.
Отмечается, что на свадьбе собрались около 100 человек. На торжество ворвались несколько вооруженных людей. Они открыли огонь по гостям, после чего покинули место происшествия.
Пострадавшим оказана необходимая помощь. Четверо из них получили серьезные ранения, один мужчина скончался. Пожарно-спасательные службы также увезли одну беременную женщину – она пострадала в легкой степени, но находится в шоковом состоянии. На месте происшествия обнаружены многочисленные гильзы.