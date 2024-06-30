Власти Греции обвинили граждан Казахстана в поджоге леса на острове Гидра
Прокуратура Греции обвинила восемь граждан Казахстана в поджоге леса на острове Гидра, сообщает газета Ekathimerini.
Следствие обнаружило доказательства причастности казахстанцев в ходе судебно-медицинской экспертизы. Оперативные службы нашли следы фейерверков в бухте, где начался пожар. Следствие также сообщает о задержании капитана яхты и его помощника, остальных членов экипажа отпустили под залог с ограничениями.
Прокуратура инициировала расследование действий пожарных и портовых служб на Гидре. Следствие выясняет детали, при которых арендаторам яхты разрешили покинуть Грецию, несмотря на их причастность к пожару.
22 июня на острове Гидра произошло возгорание соснового леса. Туристы запускали фейерверки с яхты «Персефони 1», которая стояла у побережья острова. 23 июня были задержаны 13 подозреваемых в поджоге.