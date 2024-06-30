Власти Греции обвинили граждан Казахстана в поджоге леса на острове Гидра

Следствие обнаружило доказательства причастности казахстанцев в ходе судебно-медицинской экспертизы. Оперативные службы нашли следы фейерверков в бухте, где начался пожар. Следствие также сообщает о задержании капитана яхты и его помощника, остальных членов экипажа отпустили под залог с ограничениями.