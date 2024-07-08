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Президент России поручил индексировать выплаты по уходу за детьми с ОВЗ

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил индексировать выплаты в 10 000 руб. по уходу за детьми с ограниченными возможностями. Глава государства дал соответствующее поручение во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное».

«Какая разница, кто ухаживает за ребенком, – мама или бабушка. Нужно всех уравнять, выплачивать эти 10 000 для всех как минимум, пока, во всяком случае. И, безусловно, их индексировать», – сказал он.

В августе прошлого года Путин поручил правительству обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вне зависимости от увеличения доходов семьи. Он также распорядился сохранить право на ежемесячную выплату родителю, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

В мае Госдума приняла закон о защите прав детей-инвалидов и взрослых, которые признаны недееспособными. Поправки в закон «Об исполнительном производстве» запрещают списывать долги с пенсий детей-инвалидов. Иммунитет от взыскания также предлагается распространить на социальные доплаты к пенсии по потере кормильца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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