Президент России поручил индексировать выплаты по уходу за детьми с ОВЗ
Президент России Владимир Путин поручил индексировать выплаты в 10 000 руб. по уходу за детьми с ограниченными возможностями. Глава государства дал соответствующее поручение во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное».
«Какая разница, кто ухаживает за ребенком, – мама или бабушка. Нужно всех уравнять, выплачивать эти 10 000 для всех как минимум, пока, во всяком случае. И, безусловно, их индексировать», – сказал он.
В августе прошлого года Путин поручил правительству обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вне зависимости от увеличения доходов семьи. Он также распорядился сохранить право на ежемесячную выплату родителю, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.
В мае Госдума приняла закон о защите прав детей-инвалидов и взрослых, которые признаны недееспособными. Поправки в закон «Об исполнительном производстве» запрещают списывать долги с пенсий детей-инвалидов. Иммунитет от взыскания также предлагается распространить на социальные доплаты к пенсии по потере кормильца.