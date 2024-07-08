Путин: для государства нет ничего важнее, чем укрепление семьи

«Для нас – для государства – не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более в Год семьи в России», – сказал он. Глава страны также поздравил присутствующих с Днем семьи, любви и верности. Он пожелал им семейного счастья и поздравил с победой.