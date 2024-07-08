Путин: для государства нет ничего важнее, чем укрепление семьи
Для России укрепление семьи является приоритетной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное».
«Для нас – для государства – не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более в Год семьи в России», – сказал он. Глава страны также поздравил присутствующих с Днем семьи, любви и верности. Он пожелал им семейного счастья и поздравил с победой.
Путин подписал указ о утверждении 2024 г. Годом семьи в ноябре прошлого года. Документ был подписан «в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».
В феврале президент объявил о запуске национального проекта «Семья». Необходимость его создания он объяснил борьбой с бедностью, которая в многодетных семьях значительно выше, чем в обычных. В рамках проекта до конца 2030 г. регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, будут направлены не менее 75 млрд руб., «чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей».