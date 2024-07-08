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Путин: для государства нет ничего важнее, чем укрепление семьи

Ведомости

Для России укрепление семьи является приоритетной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное».

«Для нас – для государства – не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более в Год семьи в России», – сказал он. Глава страны также поздравил присутствующих с Днем семьи, любви и верности. Он пожелал им семейного счастья и поздравил с победой.

Путин подписал указ о утверждении 2024 г. Годом семьи в ноябре прошлого года. Документ был подписан «в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

В феврале президент объявил о запуске национального проекта «Семья». Необходимость его создания он объяснил борьбой с бедностью, которая в многодетных семьях значительно выше, чем в обычных. В рамках проекта до конца 2030 г. регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, будут направлены не менее 75 млрд руб., «чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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