СК РФ проверяет ряд лиц на причастность к терактам в Дагестане

В ходе операции были ликвидированы пять боевиков. Трое из них – сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России». 4 июля также стало известно, что Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО на два месяца троих обвиняемых в подготовке теракта. По данным следствия, группа мужчин объединилась для взрыва, поджога и других устрашающих и опасных для жителей Дагестана действий.