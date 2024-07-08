СК РФ проверяет ряд лиц на причастность к терактам в Дагестане

СК РФ проверяет ряд лиц на причастность к терактам в ДагестанеСреди них – те, кто привлек «внимание общественности в связи с данным происшествием»
Следственный комитет России проверяет на причастность к террористическим актам в Дагестане ряд лиц, чтобы никто не ушел от ответственности. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«Необходимо отметить, что на причастность к совершению преступления проверяются и другие лица, в том числе те, которые привлекли внимание общественности в связи с данным происшествием», – говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что после событий в Дагестане задержан ряд подозреваемых, которым предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ – террористический акт. Суд заключил их под стражу.
Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погиб 21 человек, включая 16 полицейских. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
В ходе операции были ликвидированы пять боевиков. Трое из них – сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России». 4 июля также стало известно, что Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО на два месяца троих обвиняемых в подготовке теракта. По данным следствия, группа мужчин объединилась для взрыва, поджога и других устрашающих и опасных для жителей Дагестана действий.