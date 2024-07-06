Глава Дагестана объяснил большое число погибших при теракте 23 июня
Большое количество погибших при теракте в Дагестане объясняется «скрытностью» атаки. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции.
«Сейчас псевдо-эксперты <...> говорят: а почему такое соотношение потерь? А почему пять ликвидированных бандитов смогли убить почти 20 представителей правопорядка? Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Второй причиной он назвал то, что правоохранители «встали в ряд», чтобы через этот ряд не пропустить террористов. Меликов указал, что большинство погибших являлись сотрудниками ДПС и они первыми оказались на пути «вооруженных подготовленных бандитов, которые, я больше чем уверен, заранее изучили места, порядок, характер несения службы».
«Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», – отметил он.
Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погиб 21 человек, включая 16 полицейских. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Следственный комитет России 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Трое убитых террористов были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России».
24 июня Меликов заявил, что семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб.