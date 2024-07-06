Глава Дагестана объяснил большое число погибших при теракте 23 июня

«Сейчас псевдо-эксперты <...> говорят: а почему такое соотношение потерь? А почему пять ликвидированных бандитов смогли убить почти 20 представителей правопорядка? Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).