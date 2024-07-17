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МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова

Ведомости

МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (признан иноагентом в России). Об этом свидетельствует информация в базе министерства.

Основанием для розыска стала статья уголовного кодекса России, какая именно – не указывается.

«Розыск – 99% по иноагентскому делу, там недавно меня в качестве обвиняемого уже привлекли», – написал сам Захаров в своем Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в апреле 2024 г. против Захарова возбуждено уголовное дело о несоблюдении обязанностей иноагента. По данным агентства, розыск связан с этим делом. РБК пишет, что в апреле в рамках уголовного дела против Захарова силовики пришли с обысками к петербургской журналистке Ксении Клочковой, с которой журналист прежде работал в «Фонтанке».

11 июня Колпинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Захарова на 40 000 руб. за «непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ: отчеты по формам ОИА003, ОИА007 и ОИА001», сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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