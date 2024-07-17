МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (признан иноагентом в России). Об этом свидетельствует информация в базе министерства.
Основанием для розыска стала статья уголовного кодекса России, какая именно – не указывается.
«Розыск – 99% по иноагентскому делу, там недавно меня в качестве обвиняемого уже привлекли», – написал сам Захаров в своем Telegram-канале.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в апреле 2024 г. против Захарова возбуждено уголовное дело о несоблюдении обязанностей иноагента. По данным агентства, розыск связан с этим делом. РБК пишет, что в апреле в рамках уголовного дела против Захарова силовики пришли с обысками к петербургской журналистке Ксении Клочковой, с которой журналист прежде работал в «Фонтанке».
11 июня Колпинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Захарова на 40 000 руб. за «непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ: отчеты по формам ОИА003, ОИА007 и ОИА001», сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.