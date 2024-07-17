МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в апреле 2024 г. против Захарова возбуждено уголовное дело о несоблюдении обязанностей иноагента. По данным агентства, розыск связан с этим делом. РБК пишет, что в апреле в рамках уголовного дела против Захарова силовики пришли с обысками к петербургской журналистке Ксении Клочковой, с которой журналист прежде работал в «Фонтанке».