В России число несовершеннолетних самозанятых выросло в полтора раза
По результатам 2023 г. количество самозанятых в РФ в возрасте до 18 лет составило 146 000 человек – на 54% больше, чем годом ранее. Об это сообщают «Известия» со ссылкой на ФНС.
Всего в России более 10 млн самозанятых. За все время существования режима самозанятости россияне зарегистрировали более 3,6 трлн руб. доходов, сумма среднего чека составила 1830 руб.
По словам эксперта экономического факультета РУДН Татьяны Ушкац, молодые люди сейчас преимущественно заняты в сферах онлайн-услуг на цифровых платформах, торговли на маркетплейсах, творческих профессий, дизайна, SMM, контент-маркетинга, репетиторства и др. Режим самозанятости привлекает их простотой регистрации и гибкостью условий работы.
23 мая министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях о совершенствовании налогового законодательства подтвердил, что налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028 г.
19 мая стало известно, что самозанятые смогут отчислять добровольные взносы в Соцфонд для получения больничных с 2026 г. Минтруд предложил связать размер выплат по временной нетрудоспособности с так называемой страховой суммой, которую выбирает сам самозанятый. При этом показатель не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2024 г. составляет 19 242 руб. в месяц. По плану, подсчитать конкретные значения можно будет через приложение «Мой налог».