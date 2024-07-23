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В России число несовершеннолетних самозанятых выросло в полтора раза

Ведомости

По результатам 2023 г. количество самозанятых в РФ в возрасте до 18 лет составило 146 000 человек – на 54% больше, чем годом ранее. Об это сообщают «Известия» со ссылкой на ФНС.

Всего в России более 10 млн самозанятых. За все время существования режима самозанятости россияне зарегистрировали более 3,6 трлн руб. доходов, сумма среднего чека составила 1830 руб.

По словам эксперта экономического факультета РУДН Татьяны Ушкац, молодые люди сейчас преимущественно заняты в сферах онлайн-услуг на цифровых платформах, торговли на маркетплейсах, творческих профессий, дизайна, SMM, контент-маркетинга, репетиторства и др. Режим самозанятости привлекает их простотой регистрации и гибкостью условий работы.

23 мая министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях о совершенствовании налогового законодательства подтвердил, что налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028 г. 

19 мая стало известно, что самозанятые смогут отчислять добровольные взносы в Соцфонд для получения больничных с 2026 г. Минтруд предложил связать размер выплат по временной нетрудоспособности с так называемой страховой суммой, которую выбирает сам самозанятый. При этом показатель не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2024 г. составляет 19 242 руб. в месяц. По плану, подсчитать конкретные значения можно будет через приложение «Мой налог».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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