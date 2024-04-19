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Самозанятые смогут делать взносы в соцфонд на больничные с 2026 года

Ведомости

Россияне, имеющие статус самозанятых, смогут отчислять добровольные взносы в Соцфонд для получения больничных с 2026 г. Соответствующий пилотный проект планирует запустить Минтруд, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Издание отмечает, что министерство подготовило законопроект о добровольном социальном страховании для самозанятых, согласно которому работающие на себя россияне смогут делать взносы в Соцфонд, чтобы получать пособие в случае болезни. Эксперимент по подключению плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) к такой программе будет проводиться с 2026 г. В настоящее время законопроект находится на межведомственном согласовании.

Минтруд предлагает связать размер выплат по временной нетрудоспособности с так называемой страховой суммой, которую выбирает сам самозанятый. При этом показатель не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2024 г. составляет 19 242 руб. в месяц. Руководствуясь выбранной суммой, власти сами подсчитают размер ежемесячных взносов. По плану, подсчитать конкретные значения можно будет через приложение «Мой налог».

Предполагается, что самозанятый получит право на выплату больничных после полугода непрерывной уплаты взносов. По данным издания, размер больничных выплат для самозанятых будет зависеть и от страхового стажа.

11 апреля правительство РФ представило на рассмотрение Госдумы законопроект, который наделяет сотрудников органов внутренних дел правом оформлять листок временной нетрудоспособности в частных клиниках. Согласно проекту, оформление больничного в частной клинике будет возможно «в исключительных обстоятельствах». При этом организация для его выдачи должна иметь лицензию на медицинскую деятельность по экспертизе временной нетрудоспособности. Порядок освобождения сотрудников от выполнения служебных обязанностей в связи с таким больничным определит МВД.

В январе «Ведомости» писали, что представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планируют внести в весеннюю сессию законопроект, который позволит заболевшему сотруднику выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа, сохраняя таким образом размер заработной платы. Это снизит нагрузку на Социальный фонд России и упростит контроль за двойными выплатами, считают эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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