Самозанятые смогут делать взносы в соцфонд на больничные с 2026 года

Минтруд предлагает связать размер выплат по временной нетрудоспособности с так называемой страховой суммой, которую выбирает сам самозанятый. При этом показатель не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2024 г. составляет 19 242 руб. в месяц. Руководствуясь выбранной суммой, власти сами подсчитают размер ежемесячных взносов. По плану, подсчитать конкретные значения можно будет через приложение «Мой налог».