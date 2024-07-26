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Трое бизнесменов осуждены за хищение почти 500 млн рублей у Минобороны

Ведомости

Хамовнический районный суд города Москвы признал Андрея Чеснокова, Вадима Лесных и Василия Титова виновными в хищении 488 млн руб. при реконструкции полигонов Минобороны РФ в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Чеснокова суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима, Лесных – к семи годам и четырем месяцам, а Титова – к шести с половиной годам лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено столичной полицией в октябре 2019 г. в отношении тогда еще не установленных лиц. Впоследствии материалы передали в Следственный департамент МВД России. По версии следствия, в ноябре и декабре 2015 г. ООО «Градстройпроект» (в 2021 г. признано банкротом) заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 13» контракты на реконструкцию расположенных в Казахстане военных полигонов Теректа и Тургай. Согласно материалам дела, из выделенных на работы около 760 млн руб. обвиняемые похитили около 490 млн руб.

Ранее по этому делу были были осуждены предприниматели Михаил Стаханов и Игорь Бердников, писал «Коммерсантъ». Они признали вину и дали показания против других участников. Хамовнический районный суд рассмотрел дела фигурантов в особом порядке, без вызова свидетелей и изучения доказательств, приговорив Игоря Бердникова к шести с половиной годам колонии, а Михаила Стаханова – к трем с половиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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