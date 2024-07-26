Трое бизнесменов осуждены за хищение почти 500 млн рублей у Минобороны

Чеснокова суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима, Лесных – к семи годам и четырем месяцам, а Титова – к шести с половиной годам лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено столичной полицией в октябре 2019 г. в отношении тогда еще не установленных лиц. Впоследствии материалы передали в Следственный департамент МВД России. По версии следствия, в ноябре и декабре 2015 г. ООО «Градстройпроект» (в 2021 г. признано банкротом) заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 13» контракты на реконструкцию расположенных в Казахстане военных полигонов Теректа и Тургай. Согласно материалам дела, из выделенных на работы около 760 млн руб. обвиняемые похитили около 490 млн руб.