Трое бизнесменов осуждены за хищение почти 500 млн рублей у Минобороны
Хамовнический районный суд города Москвы признал Андрея Чеснокова, Вадима Лесных и Василия Титова виновными в хищении 488 млн руб. при реконструкции полигонов Минобороны РФ в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Чеснокова суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима, Лесных – к семи годам и четырем месяцам, а Титова – к шести с половиной годам лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено столичной полицией в октябре 2019 г. в отношении тогда еще не установленных лиц. Впоследствии материалы передали в Следственный департамент МВД России. По версии следствия, в ноябре и декабре 2015 г. ООО «Градстройпроект» (в 2021 г. признано банкротом) заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 13» контракты на реконструкцию расположенных в Казахстане военных полигонов Теректа и Тургай. Согласно материалам дела, из выделенных на работы около 760 млн руб. обвиняемые похитили около 490 млн руб.
Ранее по этому делу были были осуждены предприниматели Михаил Стаханов и Игорь Бердников, писал «Коммерсантъ». Они признали вину и дали показания против других участников. Хамовнический районный суд рассмотрел дела фигурантов в особом порядке, без вызова свидетелей и изучения доказательств, приговорив Игоря Бердникова к шести с половиной годам колонии, а Михаила Стаханова – к трем с половиной.