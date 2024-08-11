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В Берлине произошло три нападения с ножом за сутки

Ведомости

С 10 по 11 августа в Берлине произошло три нападения с ножом, пишет издание Bild.

Последнее нападение было совершено в ночь на 11 августа – мужчина был ранен ножом у станции метро Янновицбрюкке. До этого СМИ писали о нападении в районе Нойкёльн. Мужчина получил ранение в шею.

За сутки также было совершено нападение на двоих мужчин у станции метро Леопольдплац. На них напала компания из 20 человек, был использован нож.

Bild со ссылкой на берлинскую клинику Шарите пишет, что только за первое полугодие 2024 г. было зафиксировано столько же случаев нападений с ножом, как и за весь 2023 г.

Полиция ФРГ отмечает, что среди преступников чаще встречаются мигранты. По сообщению ведомства, нападавшие негерманского происхождения в основном прибыли из Афганистана, Алжира, Марокко, а также Польши, Сирии и Турции.

24 июля Следственный комитет (СК) России предложил закрепить в ст. 63 Уголовного кодекса РФ новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории РФ в нарушение установленного порядка.

В конце июня глава ведомства Александр Бастрыкин заявлял об увеличении количества преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами в РФ, на 147% в прошлом году, а тяжких преступлений – на 11%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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