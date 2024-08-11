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Мужчина забрался на Эйфелеву башню перед закрытием Олимпиады

Ведомости

За несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже неизвестный мужчина забрался на Эйфелеву башню, из-за этого идет эвакуация с территории достопримечательности, пишет Bild. 

Мужчину заметили поднимающимся на 330-метровую башню днем 11 августа. По данным издания, в этот момент он находился прямо над олимпийскими кольцами, которые установлены в районе первой смотровой площадки.

Церемония закрытия Игр в Париже начнется в 21:00 (22:00 мск) на «Стад де Франс». Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен говорил, что вокруг стадиона будут работать около 3000 полицейских.

Церемония открытия летней Олимпиады в Париже состоялась 26 июля. Франция предприняла серьезные меры для обеспечения безопасности во время проведения соревнований. В мероприятиях, как стало известно ранее, было задействовано более 45 000 полицейских, 10 000 солдат и 2000 частных охранников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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