Мужчина забрался на Эйфелеву башню перед закрытием Олимпиады
За несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже неизвестный мужчина забрался на Эйфелеву башню, из-за этого идет эвакуация с территории достопримечательности, пишет Bild.
Мужчину заметили поднимающимся на 330-метровую башню днем 11 августа. По данным издания, в этот момент он находился прямо над олимпийскими кольцами, которые установлены в районе первой смотровой площадки.
Церемония закрытия Игр в Париже начнется в 21:00 (22:00 мск) на «Стад де Франс». Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен говорил, что вокруг стадиона будут работать около 3000 полицейских.
Церемония открытия летней Олимпиады в Париже состоялась 26 июля. Франция предприняла серьезные меры для обеспечения безопасности во время проведения соревнований. В мероприятиях, как стало известно ранее, было задействовано более 45 000 полицейских, 10 000 солдат и 2000 частных охранников.