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Умер бывший советник президента России Асламбек Аслаханов

Ведомости

На 83-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта России по самбо, бывший советник президента РФ Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Аслаханов умер утром 11 августа, уточнил он. 

«Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте», – сказали в федерации.

Аслаханов – генерал-майор милиции МВД СССР, доктор юридических наук и профессор. Имеет звания заслуженного мастера спорта России по самбо и мастера спорта СССР по вольной, классической борьбе и дзюдо. 

В начале 2000-х был депутатом Госдумы, а в период с 1990 по 1993 г. занимал пост председателя комитета Верховного совета РФ по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью. В качестве советника президента России по проблемам Северо-Кавказского региона Аслаханов работал с 2004 по 2008 г. Затем до 2012 г. представлял правительство Омской области в Совете Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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