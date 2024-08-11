Умер бывший советник президента России Асламбек Аслаханов
На 83-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта России по самбо, бывший советник президента РФ Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
Аслаханов умер утром 11 августа, уточнил он.
«Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте», – сказали в федерации.
Аслаханов – генерал-майор милиции МВД СССР, доктор юридических наук и профессор. Имеет звания заслуженного мастера спорта России по самбо и мастера спорта СССР по вольной, классической борьбе и дзюдо.
В начале 2000-х был депутатом Госдумы, а в период с 1990 по 1993 г. занимал пост председателя комитета Верховного совета РФ по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью. В качестве советника президента России по проблемам Северо-Кавказского региона Аслаханов работал с 2004 по 2008 г. Затем до 2012 г. представлял правительство Омской области в Совете Федерации.