Умер бывший советник президента России Асламбек Аслаханов

В начале 2000-х был депутатом Госдумы, а в период с 1990 по 1993 г. занимал пост председателя комитета Верховного совета РФ по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью. В качестве советника президента России по проблемам Северо-Кавказского региона Аслаханов работал с 2004 по 2008 г. Затем до 2012 г. представлял правительство Омской области в Совете Федерации.