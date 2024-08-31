ФСБ сообщила о пресечении работы почти 300 нелегальных оружейников
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла преступную деятельность 288 человек из 51 региона, причастных к незаконному обороту оружия, изъято более 467 кг взрывчатых веществ, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В течение лета из незаконного оборота было изъято 467 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153 000 патронов различного калибра, а также 586 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты, говорится в сообщении. За июнь – июль спецслужба совместно с МВД России и Росгвардией также пресекла преступную деятельность 288 нелегальных оружейников из 51 региона, была прекращена работа 92 подпольных мастерских.
В период с января по февраль 2024 г. силовики пресекли деятельность 134 человек из 48 регионов России, причастных к незаконному производству и переделке оружия, а также его сбыту, передавал ЦОС ФСБ. Тогда из незаконного оборота было изъято 562 единицы огнестрельного оружия, более 30 кг взрывчатых веществ, 127 основных частей оружия и свыше 80 000 патронов различного калибра. По данным спецслужбы, была прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.