ФСБ сообщила о пресечении работы почти 300 нелегальных оружейников

В период с января по февраль 2024 г. силовики пресекли деятельность 134 человек из 48 регионов России, причастных к незаконному производству и переделке оружия, а также его сбыту, передавал ЦОС ФСБ. Тогда из незаконного оборота было изъято 562 единицы огнестрельного оружия, более 30 кг взрывчатых веществ, 127 основных частей оружия и свыше 80 000 патронов различного калибра. По данным спецслужбы, была прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.