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ФСБ сообщила о пресечении работы почти 300 нелегальных оружейников

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла преступную деятельность 288 человек из 51 региона, причастных к незаконному обороту оружия, изъято более 467 кг взрывчатых веществ, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В течение лета из незаконного оборота было изъято 467 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153 000 патронов различного калибра, а также 586 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты, говорится в сообщении. За июнь – июль спецслужба совместно с МВД России и Росгвардией также пресекла преступную деятельность 288 нелегальных оружейников из 51 региона, была прекращена работа 92 подпольных мастерских.

В период с января по февраль 2024 г. силовики пресекли деятельность 134 человек из 48 регионов России, причастных к незаконному производству и переделке оружия, а также его сбыту, передавал ЦОС ФСБ. Тогда из незаконного оборота было изъято 562 единицы огнестрельного оружия, более 30 кг взрывчатых веществ, 127 основных частей оружия и свыше 80 000 патронов различного калибра. По данным спецслужбы, была прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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