В Турции в результате вооруженного нападения на больницу пострадали пять человек
Пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения на государственную больницу в районе Бахчелиэвлер Стамбула, подозреваемые пока не задержаны, передает турецкий телеканал TRT Haber.
Стрельба произошла у отделения неотложной помощи больницы. Точно неизвестно, сколько человек участвовало в нападении, в результате которого также были повреждены здание больницы и машина скорой помощи. Пострадавшими значатся пять человек, в том числе полицейский, сотрудник жандармерии, охранник и двое гражданских лиц, говорится в заявлении губернатора Стамбула. Отмечается, что угрозы жизни пострадавшим нет. На месте преступления нападавшие оставили автомобиль.
На место происшествия направили сотрудников спецназа, идут поиски злоумышленников, пишет также Milliyet.