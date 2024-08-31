В Турции в результате вооруженного нападения на больницу пострадали пять человек

Стрельба произошла у отделения неотложной помощи больницы. Точно неизвестно, сколько человек участвовало в нападении, в результате которого также были повреждены здание больницы и машина скорой помощи. Пострадавшими значатся пять человек, в том числе полицейский, сотрудник жандармерии, охранник и двое гражданских лиц, говорится в заявлении губернатора Стамбула. Отмечается, что угрозы жизни пострадавшим нет. На месте преступления нападавшие оставили автомобиль.