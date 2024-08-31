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В Турции в результате вооруженного нападения на больницу пострадали пять человек

Ведомости

Пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения на государственную больницу в районе Бахчелиэвлер Стамбула, подозреваемые пока не задержаны, передает турецкий телеканал TRT Haber.

Стрельба произошла у отделения неотложной помощи больницы. Точно неизвестно, сколько человек участвовало в нападении, в результате которого также были повреждены здание больницы и машина скорой помощи. Пострадавшими значатся пять человек, в том числе полицейский, сотрудник жандармерии, охранник и двое гражданских лиц, говорится в заявлении губернатора Стамбула. Отмечается, что угрозы жизни пострадавшим нет. На месте преступления нападавшие оставили автомобиль.

На место происшествия направили сотрудников спецназа, идут поиски злоумышленников, пишет также Milliyet.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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