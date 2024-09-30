Уголовное дело возбуждено после пожара в ЖК «Селигер Сити» в Москве
Уголовное дело возбуждено после пожара в московском ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по статье – до двух лет лишения свободы.
По данным следствия, 30 сентября в квартире жилого дома взорвались газовые баллоны, после чего произошел пожар. В результате погиб один человек. Двое пострадавших, включая ребенка, доставлены в городские больницы. Следователи установили, что баллоны использовались для монтажа натяжного потолка в квартире.
Ночью 30 сентября в доме ЖК «Селигер Сити» загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. К 4:25 мск пожар был потушен на площади 100 кв. м. В ликвидации огня участвовали 88 специалистов и 27 единиц техники МЧС России. По данным прокуратуры, взрыв баллонов произошел на пятом этаже. Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств пожара в ЖК.