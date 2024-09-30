Уголовное дело возбуждено после пожара в ЖК «Селигер Сити» в Москве

Ночью 30 сентября в доме ЖК «Селигер Сити» загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. К 4:25 мск пожар был потушен на площади 100 кв. м. В ликвидации огня участвовали 88 специалистов и 27 единиц техники МЧС России. По данным прокуратуры, взрыв баллонов произошел на пятом этаже. Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств пожара в ЖК.