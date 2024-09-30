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Уголовное дело возбуждено после пожара в ЖК «Селигер Сити» в Москве

Ведомости

Уголовное дело возбуждено после пожара в московском ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по статье – до двух лет лишения свободы. 

По данным следствия, 30 сентября в квартире жилого дома взорвались газовые баллоны, после чего произошел пожар. В результате погиб один человек. Двое пострадавших, включая ребенка, доставлены в городские больницы. Следователи установили, что баллоны использовались для монтажа натяжного потолка в квартире.

Ночью 30 сентября в доме ЖК «Селигер Сити» загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. К 4:25 мск пожар был потушен на площади 100 кв. м. В ликвидации огня участвовали 88 специалистов и 27 единиц техники МЧС России. По данным прокуратуры, взрыв баллонов произошел на пятом этаже. Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств пожара в ЖК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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