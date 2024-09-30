ВЦИОМ: за 19 лет интерес к футболу в России упал почти в пять раз
В России с 2005 г. количество постоянных футбольных болельщиков снизилось почти в пять раз, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Доля постоянных болельщиков в 2005 г. составляла 19%, в 2024 г. – 4%. Доля тех, кто следит за футболом время от времени, в 2005 г. достигала 34%, в 2024 г. снизилась до 18%. Отмечается рост числа равнодушных к этому виду спорта: в 2005 г. равнодушие проявляли 43%, в 2024 г. – 77%.
Уменьшилось и количество россиян, способных назвать действующего игрока национальной команды, интересного и симпатичного им с точки зрения профессиональных и человеческих качеств. В 2009 г. на этот вопрос содержательно ответили 47%, а в этом году – лишь 17%.
В мае Российский футбольный союз (РФС) опубликовал ключевые финансовые показатели клубов Российской премьер-лиги за 2023 г. Наибольшую прибыль до налогообложения (11,97 млрд руб.) показал «Краснодар». Вторым клубом по чистой прибыли за 2023 г. стал «Зенит» (2 млрд руб.). В тройку самых прибыльных клубов также вошел «Сочи» (1,28 млрд руб.).
Наибольший убыток по итогам прошлого года показал ЦСКА (1,52 млрд руб.), затем идет «Спартак» (1,27 млрд руб.), а замыкает тройку екатеринбургский «Урал» (583 млн руб.). Также убыток зафиксировали московский «Локомотив» (439 млн руб.), нижегородский «Пари НН» (323 млн руб.) и казанский «Рубин» (287 млн руб.).