ВЦИОМ: за 19 лет интерес к футболу в России упал почти в пять раз

Доля постоянных болельщиков в 2005 г. составляла 19%, в 2024 г. – 4%. Доля тех, кто следит за футболом время от времени, в 2005 г. достигала 34%, в 2024 г. снизилась до 18%. Отмечается рост числа равнодушных к этому виду спорта: в 2005 г. равнодушие проявляли 43%, в 2024 г. – 77%.