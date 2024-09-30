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ВЦИОМ: за 19 лет интерес к футболу в России упал почти в пять раз

Ведомости

В России с 2005 г. количество постоянных футбольных болельщиков снизилось почти в пять раз, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Доля постоянных болельщиков в 2005 г. составляла 19%, в 2024 г. – 4%. Доля тех, кто следит за футболом время от времени, в 2005 г. достигала 34%, в 2024 г. снизилась до 18%. Отмечается рост числа равнодушных к этому виду спорта: в 2005 г. равнодушие проявляли 43%, в 2024 г. – 77%.

Уменьшилось и количество россиян, способных назвать действующего игрока национальной команды, интересного и симпатичного им с точки зрения профессиональных и человеческих качеств. В 2009 г. на этот вопрос содержательно ответили 47%, а в этом году – лишь 17%.

В мае Российский футбольный союз (РФС) опубликовал ключевые финансовые показатели клубов Российской премьер-лиги за 2023 г. Наибольшую прибыль до налогообложения (11,97 млрд руб.) показал «Краснодар». Вторым клубом по чистой прибыли за 2023 г. стал «Зенит» (2 млрд руб.). В тройку самых прибыльных клубов также вошел «Сочи» (1,28 млрд руб.).

Наибольший убыток по итогам прошлого года показал ЦСКА (1,52 млрд руб.), затем идет «Спартак» (1,27 млрд руб.), а замыкает тройку екатеринбургский «Урал» (583 млн руб.). Также убыток зафиксировали московский «Локомотив» (439 млн руб.), нижегородский «Пари НН» (323 млн руб.) и казанский «Рубин» (287 млн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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