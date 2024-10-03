Два человека погибли при тайфуне на Тайване
Жертвами тайфуна на Тайване стали два человека, еще двое числятся пропавшими без вести, пишет Associated Press (АР).
«Один пожилой мужчина погиб, упав с лестницы во время обрезки веток деревьев в восточном городе Хуалянь. Другой мужчина погиб, врезавшись в упавшие камни во время вождения в уезде Тайдун. Еще двое пропали без вести», – говорится в материале.
При урагане пострадали 120 человек.
Тайфун «Кратон» обрушился на промышленный район Сяоган в Гаосюне 2 октября. Тайфун имел максимальную устойчивую скорость ветра 126 км/ч с порывами ветра до 162 км/ч.
Одновременно с этим в Атлантике бушует ураган «Кирк», который усилился до шторма 3-й категории. Шторм находился примерно в 1855 км к северо-востоку от Малых Антильских островов с максимальными устойчивыми ветрами 195 км/ч.
По данным Национального центра США по ураганам, волны, вызванные штормом, могут затронуть части Подветренных островов и Бермудских островов у берегов Венесуэлы.
В начале сентября на Вьетнам обрушился супертайфун «Яги», унесший жизни более 60 человек. Пострадали свыше 200 человек. Первыми под удар попали Филиппины. Там стихия повредила свыше 6000 домов, в зоне бедствия оказались почти 2,4 млн человек.