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Два человека погибли при тайфуне на Тайване

Ведомости

Жертвами тайфуна на Тайване стали два человека, еще двое числятся пропавшими без вести, пишет Associated Press (АР).

«Один пожилой мужчина погиб, упав с лестницы во время обрезки веток деревьев в восточном городе Хуалянь. Другой мужчина погиб, врезавшись в упавшие камни во время вождения в уезде Тайдун. Еще двое пропали без вести», – говорится в материале.

При урагане пострадали 120 человек.

Тайфун «Кратон» обрушился на промышленный район Сяоган в Гаосюне 2 октября. Тайфун имел максимальную устойчивую скорость ветра 126 км/ч с порывами ветра до 162 км/ч.

Одновременно с этим в Атлантике бушует ураган «Кирк», который усилился до шторма 3-й категории. Шторм находился примерно в 1855 км к северо-востоку от Малых Антильских островов с максимальными устойчивыми ветрами 195 км/ч.

По данным Национального центра США по ураганам, волны, вызванные штормом, могут затронуть части Подветренных островов и Бермудских островов у берегов Венесуэлы.

В начале сентября на Вьетнам обрушился супертайфун «Яги», унесший жизни более 60 человек. Пострадали свыше 200 человек. Первыми под удар попали Филиппины. Там стихия повредила свыше 6000 домов, в зоне бедствия оказались почти 2,4 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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