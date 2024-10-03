Два человека погибли при тайфуне на Тайване

«Один пожилой мужчина погиб, упав с лестницы во время обрезки веток деревьев в восточном городе Хуалянь. Другой мужчина погиб, врезавшись в упавшие камни во время вождения в уезде Тайдун. Еще двое пропали без вести», – говорится в материале.