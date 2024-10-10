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Ураган «Милтон» в США оставил без электричества 3 млн потребителей

Ведомости

Более 3,25 млн домов и предприятий по всей Флориде остались без электричества. Об этом пишет Reuters.

К 10 октября скорость ветра снизилась до все еще опасных 90 миль в час (150 км/ч), в результате чего «Милтон» был отнесен к урагану 1-й категории. Сильные дожди и разрушительный шторм достигли Атлантического побережья Флориды. Ураган прошел примерно в 10 милях (17 км) к северо-западу от мыса Канаверал, где расположена станция космических сил NASA.

Ураган также оставил свой след в Тампа-Бэй, сорвав крышу «Тропикана Филд» – стадиона бейсбольной команды «Тампа-Бэй Рэйс». Ветер также повалил большой строительный кран в американском Санкт-Петербурге, в результате чего конструкция рухнула на пустынную улицу.

По оценке аналитиков, «Милтон» может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд и вызвать резкий рост цен на перестрахование в 2025 г. Убытки от урагана аналитики сопоставляют с циклоном «Катрина», прошедшим в 2005 г. Вторые по величине потери были нанесены ураганом «Иэн», который обрушился на Флориду в 2022 г. и привел к убыткам в размере $60 млрд.

На фоне приближения урагана по всей Флориде закрывали университеты и колледжи, сообщал CNN. Власти штата призывали эвакуироваться около 5,5 млн человек. В некоторых городах и округах Флориды ввели комендантский час.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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