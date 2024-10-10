Ураган «Милтон» в США оставил без электричества 3 млн потребителей
Более 3,25 млн домов и предприятий по всей Флориде остались без электричества. Об этом пишет Reuters.
К 10 октября скорость ветра снизилась до все еще опасных 90 миль в час (150 км/ч), в результате чего «Милтон» был отнесен к урагану 1-й категории. Сильные дожди и разрушительный шторм достигли Атлантического побережья Флориды. Ураган прошел примерно в 10 милях (17 км) к северо-западу от мыса Канаверал, где расположена станция космических сил NASA.
Ураган также оставил свой след в Тампа-Бэй, сорвав крышу «Тропикана Филд» – стадиона бейсбольной команды «Тампа-Бэй Рэйс». Ветер также повалил большой строительный кран в американском Санкт-Петербурге, в результате чего конструкция рухнула на пустынную улицу.
По оценке аналитиков, «Милтон» может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд и вызвать резкий рост цен на перестрахование в 2025 г. Убытки от урагана аналитики сопоставляют с циклоном «Катрина», прошедшим в 2005 г. Вторые по величине потери были нанесены ураганом «Иэн», который обрушился на Флориду в 2022 г. и привел к убыткам в размере $60 млрд.
На фоне приближения урагана по всей Флориде закрывали университеты и колледжи, сообщал CNN. Власти штата призывали эвакуироваться около 5,5 млн человек. В некоторых городах и округах Флориды ввели комендантский час.