В Кремле предложили проанализировать советский опыт налога на бездетность

Согласно инициативе, вводится запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе, вторым документом предусматривается административная ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) . Максимальные штрафы для граждан составят до 400 000 руб., для должностных лиц – до 800 000 руб., для юрлиц – до 5 млн руб.