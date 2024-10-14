В Кремле предложили проанализировать советский опыт налога на бездетность
При обсуждении инициативы ввести в России налог на бездетность нужно проанализировать советский опыт, свое заключение «должны сделать специалисты». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию», – сказал он.
Песков отметил, что пока что Кремлю неизвестны детали инициативы.
4 октября депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил ввести налог на бездетность, ссылаясь на опыт СССР. По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов.
Инициатива вызвала критику в обществе, и спустя несколько дней спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с чайлдфри. По его словам, «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать детей.
18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала запретить движение чайлдфри в России на законодательном уровне. 23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Госдума планирует рассмотреть их в октябре.
Согласно инициативе, вводится запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе, вторым документом предусматривается административная ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ