Омбудсмен назвала «битьем хлыстом» идею налога на бездетность
Введение налога на бездетность не может быть выходом из демографической ситуации. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.
«Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность – не выход. Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкиваются с трудностями», – подчеркнула Ярославская.
4 октября депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил ввести налог на бездетность, ссылаясь на советские времена. По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов.
8 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения. По его словам, «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать детей.
18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить движение чайлдфри в России на законодательном уровне. 23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Первый проект вводит запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе, вторым документом предусматривается административная ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ