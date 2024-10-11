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Омбудсмен назвала «битьем хлыстом» идею налога на бездетность

Ведомости

Введение налога на бездетность не может быть выходом из демографической ситуации. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.

«Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность – не выход. Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкиваются с трудностями», – подчеркнула Ярославская.

4 октября депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил ввести налог на бездетность, ссылаясь на советские времена. По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов.

8 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения. По его словам, «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать детей.

18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить движение чайлдфри в России на законодательном уровне. 23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Первый проект вводит запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе, вторым документом предусматривается административная ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Максимальные штрафы для граждан составят до 400 000 руб., для должностных лиц – до 800 000 руб., для юрлиц – до 5 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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