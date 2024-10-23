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Мужчина умер в США после отравления чизбургером в McDonald's

Ведомости

Один человек умер и десятки подхватили инфекцию, вызванную энтеропатогенной кишечной палочкой E. coli O157:H7, после употребления «Четвертьфунтового бургера» (в России он был известен под названием «Роял чизбургер») от McDonald's. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Центра по контролю за заболеваниями США.

От вспышки кишечной палочки, связанной с одним из самых популярных блюд в меню McDonald's, пострадали 49 человек, 10 из них были госпитализированы. Отравления выявили в 10 штатах, больше всего случаев – 26 – пришлось на Колорадо.

Акции крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания в связи с этим упали примерно на 6%. По словам одного из американских скотопромышленников, вспышка заболевания также может оказать давление на американские фьючерсы на крупный рогатый скот, поставив под угрозу спрос на говядину.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, все опрошенные в рамках расследования сообщили, что ели в McDonald's, и большинство из них упомянули «Четвертьфунтовые бургеры». Конкретный ингредиент, связанный с заболеванием, пока не установлен, но следователи сосредоточили внимание на нарезанном луке и говяжьих котлетах. Компания McDonald’s уже изъяла их в «пострадавших штатах» на время расследования. McDonald's также временно убрал «Четвертьфунтовые бургеры» из ресторанов в пострадавших штатах, включая Колорадо, Канзас, Юту и Вайоминг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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