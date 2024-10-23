Мужчина умер в США после отравления чизбургером в McDonald's

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, все опрошенные в рамках расследования сообщили, что ели в McDonald's, и большинство из них упомянули «Четвертьфунтовые бургеры». Конкретный ингредиент, связанный с заболеванием, пока не установлен, но следователи сосредоточили внимание на нарезанном луке и говяжьих котлетах. Компания McDonald’s уже изъяла их в «пострадавших штатах» на время расследования. McDonald's также временно убрал «Четвертьфунтовые бургеры» из ресторанов в пострадавших штатах, включая Колорадо, Канзас, Юту и Вайоминг.