Туристический поток из России на Кубу за год увеличился на 8%
За 2024 г. Кубу посетили 185 000 россиян, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Россия заняла третье место среди стран-лидеров по посещению Кубы. Об этом изданию ТАСС сообщил коммерческий директор министерства туризма Кубы Хиана Галиндо Энрикес.
Приоритетная задача для российского туризма на Кубе, по мнению представителя минтуризма, – формирование русскоговорящего персонала. По ее словам, уже сейчас на Кубе работает большое количество русскоязычных сотрудников из бывшего СССР. Цель на ближайшие года – увеличить их число.
Как заявила Хиана Галиндо Энрикес, в ближайшие два месяца российский турпоток сможет увеличиться до ранее прогнозируемых 200 000 человек. Возможно это будет в случае улучшения авиасообщения между странами и при условии достаточного количества самолетов, способных летать на дальние расстояния.
Туризм для Кубы остается одним из главных источников дохода. Как уточняет ТАСС со ссылкой на кубинский Национальный офис статистики и информации, на первом месте среди туристов на Кубе становятся гости из Канады, на втором – сами кубинцы, проживающие в других странах, а на третьем – Россия.
В декабре пресс-служба Национальной системы платежных карт сообщала, что российская платежная система «Мир» запустила прием своих карт в POS-терминалах.