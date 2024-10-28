Туристический поток из России на Кубу за год увеличился на 8%

Туризм для Кубы остается одним из главных источников дохода. Как уточняет ТАСС со ссылкой на кубинский Национальный офис статистики и информации, на первом месте среди туристов на Кубе становятся гости из Канады, на втором – сами кубинцы, проживающие в других странах, а на третьем – Россия.