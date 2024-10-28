Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Туристический поток из России на Кубу за год увеличился на 8%

Ведомости

За 2024 г. Кубу посетили 185 000 россиян, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Россия заняла третье место среди стран-лидеров по посещению Кубы. Об этом изданию ТАСС сообщил коммерческий директор министерства туризма Кубы Хиана Галиндо Энрикес.

Приоритетная задача для российского туризма на Кубе, по мнению представителя минтуризма, – формирование русскоговорящего персонала. По ее словам, уже сейчас на Кубе работает большое количество русскоязычных сотрудников из бывшего СССР. Цель на ближайшие года – увеличить их число.

Как заявила Хиана Галиндо Энрикес, в ближайшие два месяца российский турпоток сможет увеличиться до ранее прогнозируемых 200 000 человек. Возможно это будет в случае улучшения авиасообщения между странами и при условии достаточного количества самолетов, способных летать на дальние расстояния.

Туризм для Кубы остается одним из главных источников дохода. Как уточняет ТАСС со ссылкой на кубинский Национальный офис статистики и информации, на первом месте среди туристов на Кубе становятся гости из Канады, на втором – сами кубинцы, проживающие в других странах, а на третьем – Россия.

В декабре пресс-служба Национальной системы платежных карт сообщала, что российская платежная система «Мир» запустила прием своих карт в POS-терминалах.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных