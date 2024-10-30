В «Шереметьево» были введены временные ограничения рейсов

По информации Минобороны, в ночь на 30 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Семь из них – в небе над Ростовской областью, пять – над Курской, четыре – над Смоленской, по три – над Орловской и Брянской областями и один – над Белгородской.