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В «Шереметьево» были введены временные ограничения рейсов

Ведомости

Аэропорт «Шереметьево» на протяжении примерно 40 минут не принимал и не отправлял авиарейсы для обеспечения безопасности полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Ограничения действовали с 4:37 до 5:20 мск. «Уходов» рейсов за запасные аэродромы в этот промежуток времени не было.

По данным ведомства, для обеспечения безопасности полетов были приняты все необходимые меры.

По информации Минобороны, в ночь на 30 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Семь из них – в небе над Ростовской областью, пять – над Курской, четыре – над Смоленской, по три – над Орловской и Брянской областями и один – над Белгородской.

Утром 20 октября представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о временных ограничениях на работу аэропорта в Казани. Решение также было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Во время действия ограничений на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Чебоксары «ушли» пять самолетов, летевших в Казань.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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