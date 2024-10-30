В «Шереметьево» были введены временные ограничения рейсов
Аэропорт «Шереметьево» на протяжении примерно 40 минут не принимал и не отправлял авиарейсы для обеспечения безопасности полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.
Ограничения действовали с 4:37 до 5:20 мск. «Уходов» рейсов за запасные аэродромы в этот промежуток времени не было.
По данным ведомства, для обеспечения безопасности полетов были приняты все необходимые меры.
По информации Минобороны, в ночь на 30 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Семь из них – в небе над Ростовской областью, пять – над Курской, четыре – над Смоленской, по три – над Орловской и Брянской областями и один – над Белгородской.
Утром 20 октября представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о временных ограничениях на работу аэропорта в Казани. Решение также было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Во время действия ограничений на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Чебоксары «ушли» пять самолетов, летевших в Казань.