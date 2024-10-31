Кремль не участвует в дискуссии о хиджабах в школах Владимирской области

После этого по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова депутаты Госдумы от республики провели встречу с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, в ходе которой договорились совместными усилиями добиться отмены «провокационного приказа» о запрете ношения хиджабов в школах. Комментируя эту ситуацию, депутат нижней палаты парламента Адам Делимханов сказал, что данный запрет – это «грубое нарушение Конституции», а ношение хиджаба – «это религиозная обязанность мусульманки».