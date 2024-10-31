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Кремль не участвует в дискуссии о хиджабах в школах Владимирской области

Ведомости

Кремль не участвует в дискуссии о запрете ношения хиджабов в школах Владимирской области, которая развернулась с участием депутатов Госдумы от Чечни. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участия», – ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают вмешательство властей Чечни в работу другого региона.

Владимирская область стала первой в России, где ввели запрет на ношение никабов и хиджабов в школах. Соответствующий приказ 25 октября выпустило местное министерство образования и молодежной политики. Ведомство пояснило решение тем, что Россия, согласно Конституции, является светским государством, поэтому одежда учащихся не должна содержать религиозных атрибутов.

После этого по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова депутаты Госдумы от республики провели встречу с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, в ходе которой договорились совместными усилиями добиться отмены «провокационного приказа» о запрете ношения хиджабов в школах. Комментируя эту ситуацию, депутат нижней палаты парламента Адам Делимханов сказал, что данный запрет – это «грубое нарушение Конституции», а ношение хиджаба – «это религиозная обязанность мусульманки».

«Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать!» – заявил Делимханов.

30 октября уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская сообщила ТАСС, что ей не поступали жалобы на запрет ношения никаба, хиджаба и другой религиозной одежды в школах региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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